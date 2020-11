PiS traci posła. Lider Agrounii: Dużo pracy włożyłem w to

- Tak, to prawda. Dziś odchodzę z Prawa i Sprawiedliwości - powiedział we wtorek w RMF FM Lech Kołakowski. Poinformował, że wraz z nim odchodzi grupa kilku osób. Posłowie zamierzają utworzyć w Sejmie własne koło. - Jeżeli dojdzie do rejestracji koła, prawdopodobnie PiS utraci większość rządową - stwierdził Lech Kołakowski. Dodał, że jego decyzja nie oznacza, że przechodzi na stronę opozycji.

- Od dłuższego czasu jestem w bardzo dobrym kontakcie i w bardzo dobrych relacjach z posłem, który dziś bardzo odważnie zadeklarował, że odchodzi z PiS-u, że nie podoba mu się to, co Prawo i Sprawiedliwość zrobiło w ostatnim czasie - powiedział lider Agrounii Michał Kołodziejczak, pytany w Polsat News o ewentualną współpracę z mającą powstać frakcją.

Zdaniem Kołodziejczaka, to, co we wtorek zrobił odchodzący z PiS poseł to ogromny sukces Kołakowskiego i "środowisk, które mogą czuć się jednymi z wielu ojców tego, co właśnie zrobił Lech Kołakowski".

- Jestem przekonany, że Lech Kołakowski nie rzuca słów na wiatr, będzie starał się budować niezależne koło, a mam nadzieję, że w niedługim czasie klub w parlamencie. Ludzie, nie tylko rolnicy, ale także przedsiębiorcy, ludzie, którzy pracują i zarabiają na życie własną ciężką pracą będą mieli w Sejmie, już dzisiaj mają, swojego rzecznika i człowieka, który pilnuje ich spraw - przekonywał lider Agrounii.