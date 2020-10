Sejm przegłosował odroczenie obrad. Terlecki chciał wycofania wniosku

Projekt autorstwa PiS w poniedziałek po południu wpłynął do Sejmu. Zakłada on m.in. wyłączenie odpowiedzialności karnej za określone czyny popełniane przez osoby wykonujące zawód medyczny, gdy działania lecznicze są podejmowane w celu zwalczania epidemii COVID-19.

Dodatkowo, osobom skierowanym do walki z koronawirusem przysługuje wynagrodzenie zasadnicze w wysokości nie niższej niż 200 proc. przeciętnego wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego na danym stanowisku pracy.

Wtorkowe obrady Sejmu rozpoczęły się od wniosków opozycji. Poseł KO Cezary Tomczyk wnioskował o odroczenie obrad do środy. Jego zdaniem kluby nie miały czasu na zapoznanie się z 45-stronicowym projektem zmian w ustawach. Wniosek o przerwę złożył również m.in. klub Lewicy.

„Przeciw” wnioskom było 207, „za” było 218. - Wniosek o przerwę został przyjęty. Rozumiem, że zwolennicy obstrukcji sejmowej i odkładania przyjęcia ustawy, na którą czekają Polacy, zwyciężyli - skomentował prowadzący obrady Ryszard Terlecki.

W głosowaniu nie wzięli udziału m.in. Michał Dworczyk, Jarosław Kaczyński, Jarosław Gowin, Mateusz Morawiecki i Zbigniew Ziobro.

PiS przegrał w Sejmie głosowanie wniosku Koalicji Obywatelskiej o przerwę w celu rzetelnego przeanalizowania ustawy o służbie zdrowia. Dosyć bubli prawnych pisanych na kolanie! pic.twitter.com/knV7ZbRXKf — Robert Tyszkiewicz (@RTyszkiewicz) October 20, 2020

- Przegłosowaliśmy wniosek o przerwę, ale jednocześnie odroczenie obrad. Opozycja chce zablokować przyjęcie ustawy, na którą oczekują Polacy. Zwołam Konwent Seniorów i zwrócę się do PO o wycofanie tego wniosku, jeśli wniosek nie zostanie wycofany, będziemy zmuszeni odroczyć obrady do jutra. Moja propozycja to dwie godziny przerwy - powiedział po przerwie marszałek Sejmu.

- PiS się obraził, że przegrał głosowanie w Sejmie. Im się po prostu należy - skomentował na Twitterze wynik głosowania poseł KO Sławomir Nitras.

- Mamy kolejny rekord zachorowań na COVID-19, mamy pracować nad ustawą, w której zapisany jest nakaz noszenia maseczek, klub PO podjął decyzję o zatrzymaniu prac nad tą ustawą, na wniosek Platformy Sejm większością głosów uznał, że obrady odłożymy do jutra, zaproponowałem rozwiązanie kompromisowe: kilkugodzinną przerwę, by PO mogła zapoznać się z projektami ustaw, ale odmówiono. Obawiam się, że takie opóźnianie obrad będzie dotyczyć Senatu - powiedział po przerwie Terlecki.

- W tej sytuacji jestem zmuszony odwlec obrady do jutra, do godziny 9. To oznacza, że opozycja znowu prowadzi obstrukcję. Ogłaszam przerwę do jutra, do godziny 9 - dodał.