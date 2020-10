Winnicki do Lewicy i KO: Macie już krew na rękach

W Polsce od kilku dni trwają organizowane m.in. przez "Strajk Kobiet" protesty przeciw decyzji Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. W niedzielę demonstranci gromadzili się przed kościołami, w niektórych miejscach dewastując elewację budynków i przerywając msze. Świątyń zaczęły bronić m.in. osoby związane ze środowiskami narodowymi. We wtorek do obrony Kościoła wezwał członków i sympatyków PiS wicepremier Jarosław Kaczyński.

Dowiedz się więcej:

Kaczyński o protestach: Ten atak ma zniszczyć Polskę

Komentarze po słowach Kaczyńskiego: ogłasza stan wojenny

We wtorek wieczorem w Sejmie Adam Szłapka (KO) złożył wniosek o przerwę w celu wysłuchania informacji premiera o stanie bezpieczeństwa państwa. Ocenił, że prezes PiS przyznał, że państwo nie radzi sobie z kryzysem, zarzucił Kaczyńskiemu wzywanie do walki "bojówek partyjnych". - Pan sprowadza swoim zachowaniem olbrzymie protesty w Polsce w czasie pandemii, to jest zbrodnia - powiedział Szłapka.

Po nim głos zabrał poseł Konfederacji Robert Winnicki, lider Ruchu Narodowego. - Rzeczywiście powinniśmy wysłuchać informacji, dlatego że przed chwilą Radio Poznań podało informację, że właśnie w tym mieście atakujący bojówkarze lewicowi zranili jedną osobę nożem, która trafiła do szpitala - powiedział. Powołując się na informacje stacji dodał, że obrońcy kościoła zostali w Poznaniu zaatakowani gazem łzawiącym, trzonkami od siekier i nożami.

- Tak propaganda Lewicy i propaganda Koalicji Obywatelskiej właśnie w ten sposób działa dzisiaj na ulicach polskich miast. Macie już dzisiaj krew na rękach - powiedział Winnicki, zwracając się ku lewej stronie sali posiedzeń.