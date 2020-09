Bosak: PiS, KO i Lewica wykasowują Polskę z trzech rynków

- Druga branża to oczywiście przemysł drobiarski, który mamy w tej chwili numer jeden w Europie - przekonywał. Wskazał, że - wedle różnych szacunków - między 30 a 40 proc. polskiego eksportu to eksport z certyfikatami uboju religijnego. - Z tych rynków, na podstawie decyzji PiS-u, mamy zamiar dobrowolnie sami się wycofać, oddać konkurencję ościennym państwom - mówił.

- Nowelizacja uderzy w cztery branże, w tym branżę przetwórstwa mięsnego - ocenił w Polsat News poseł Krzysztof Bosak. Przytoczył wypowiedź prezesa jednej z firm działającej w tym sektorze, z której wynikało, że przedsiębiorstwo to eksportuje 80 proc. swej produkcji na rynki muzułmańskie. - Ci ludzie po prostu zostaną zwolnieni, jeżeli z tych rynków sami się wycofamy - zaznaczył Bosak.

Krzysztof Bosak zauważył, że przedstawiciele związków hodowli bydła nie zostali wpuszczeni nawet na obrady komisji do Sejmu. - Zostali tam wpuszczeni ludzie, którzy zakłócają działalność ferm, ludzie, którzy próbują wypuszczać zwierzęta, ludzie z organizacji błędnie nazywanych ekologicznymi, antyhodowlanych, natomiast nie zostali wpuszczeni ludzie z branżowych organizacji - powiedział.

Poseł Konfederacji stwierdził, że wśród branż, które stracą na zmianach, najmniejszy jest sektor hodowli zwierząt futerkowych. Dodał, że w branży tej jest kilku potentatów, ale też 600 farmerów prowadzących rodzinne gospodarstwa hodowlane, "które są chronione przez polską konstytucję".

- Osoby prowadzące te fermy działają zgodnie ze wszystkimi rozporządzeniami, zmienianymi również przez ten rząd; brały dodatkowe kredyty w ostatnich latach, żeby powiększyć klatki po dyskusji w 2017 r.; w tej chwili, w ciągu roku, mają być wykasowane z rynku, gdzie jesteśmy eksporterem numer dwa w Europie - kontynuował Bosak.

- PiS do spółki z Lewicą i z Platformą wykasowuje nas z trzech eksportowych rynków: drobiarstwa, bydła, futra. Nic na tym nie zyskamy, nikt nas do tego nie zmusza - mówił polityk Konfederacji. Ocenił, że nowelizacja popierana przez większość klasy politycznej to zbiorowe gospodarcze samobójstwo popełniane przez Polskę.