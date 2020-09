Włosi zdecydowali: Posłów i senatorów będzie mniej

Propozycję zmian w konstytucji poparło - jak wynika po przeliczeniu niemal wszystkich głosów - blisko 70 proc. głosujących. Liczba parlamentarzystów we Włoszech ma zmniejszyć się z 945 do 600. Liczebność izby niższej parlamentu zmniejszy się z 634 do 400.

Referendum - w związku z faktem, że propozycja forsowana przez tworzący rządzący Włochami koalicję Ruch Pięciu Gwiazd zmienia konstytucję - było w tym wypadku obligatoryjne.

Zmiany mają wejść w życie przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku.