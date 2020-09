Prof. Dudek: Wszyscy przegrali spór w Zjednoczonej Prawicy

Antoni Dudek ustosunkował się również do tezy, jakoby konflikt w Zjednoczonej Prawicy miał być tylko tematem zastępczym, który ma odwrócić uwagę od realnych problemów.

- To odwracanie uwagi jest bardzo krótkotrwałe i myślę, że już Zjednoczona Prawica straciła parę procent w sondażach, za sprawą tygodniowego festiwalu kolejnych spotkań kierownictw obu partii. W sytuacji gdy pandemia gwałtownie przyśpiesza, trwają strajki górnicze, niektórzy hodowcy są oburzeni, to byłyby raczej fatalny sposób na odwrócenie uwagi. Gdyby to była np. wiadomość, że prezes Kaczyński postanowił się jednak ożenić, to byłyby news, który odwróciłby uwagę opinii publicznej, to mogłaby być klasyczna ustawka, która odwraca uwagę – analizował profesor.

Zdaniem politologa sporu w Zjednoczonej Prawicy na razie nikt nie wygrał, a raczej wszyscy przegrali, ponieważ stracili wizerunkowo, przez to, że okazali się nie dość zjednoczeni.

- Długofalowo wygra Jarosław Kaczyński, ponieważ ma silniejsze karty. Zbigniew Ziobro uratował swoje stanowisko w rządzie, ale prawdopodobnie dostanie dwóch kuratorów: prezesa Kaczyńskiego w roli wicepremiera i jako szefa komitetu spraw wewnętrznych, sprawiedliwości i obrony narodowej, a na dole prawdopodobnie zobaczymy podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, który będzie patrzył od środka na ręce Zbigniewowi Ziobrze – ocenił prof. Dudek.