Syn Mariana Banasia rozpycha się w NIK

Zespół społecznych doradców prezes Marian Banaś powołał do życia zarządzeniem z 28 maja. Jak pisaliśmy, to twór, którego nie przewiduje ustawa o NIK, takich doradców nie mieli jego poprzednicy. Zarządzenie ma wadę prawną – nie wymienia składu zespołu, a statut NIK mówi wyraźnie: „prezes może powoływać zespoły pomocnicze, określając ich nazwy, skład osobowy oraz zakres i tryb działania”.

Społecznym doradcom spoza NIK jej szef dał niezwykle szerokie, i także zdaniem części pracowników Izby kontrowersyjne, uprawnienia. Zobowiązał dyrektorów Izby do udzielania społecznym doradcom „wszelkich informacji i przekazywania dokumentów”.

Tacy doradcy pracują bez wynagrodzenia, ale NIK pokrywa koszty ich działalności, m.in. delegacje (wynika to z zarządzenia). Jak zapewnia nas Anna Matusiak-Rześniowiecka, nowa rzeczniczka Izby, „NIK nie poniosło żadnych wydatków i kosztów związanych z ww. funkcją Doradcy Społecznego”.

Według naszych rozmówców Romuald Szeremietiew dołączył do zespołu niedawno – wcześniej był tam tylko syn prezesa, który ma ogromny wpływ na kadry i funkcjonowanie Izby – zdążył otoczyć się tam grupą swoich zaufanych ludzi (część ściągnął z Pekao SA, gdzie wcześniej pracował – złożył dymisję po emisji reportażu w „Superwizjerze”). Ludźmi, których młody Banaś ściągnął do Izby z banku, są: Jarosław Melnarowicz – obecny doradca ekonomiczny w Departamencie Strategii, Olga Józefczyk – w NIK została doradcą w departamencie prawnym i orzecznictwa kontrolnego, i Diana Gawełko – dziś w strukturach biura prasowego biura organizacyjnego NIK. Zaufanym ma być też były policjant CBŚP.

– To taka jego „przyboczna gwardia”. Na jej bazie junior próbuje budować nieformalną strukturę, która będzie realizowała jego plany i interesy związane z próbą zarządzania Izbą z tylnego siedzenia – ocenia jeden z naszych rozmówców, doświadczony pracownik administracji. Inny dodaje: – Syn prezesa ma duży wpływ na decyzje kadrowe, próbuje wydawać polecenia. Jego ingerencja może przekraczać dopuszczalne granice, wielu dyrektorów na to się nie godzi.

Iskrzy coraz mocnej

Sytuacja, jaką stworzył Marian Banaś, powoduje napięcia na linii syn prezesa – funkcyjni pracownicy Izby. – Między nimi „iskrzy”, próbują mu się stawiać nawet ludzie obsadzeni na stanowiskach już przez obecnego prezesa. Dochodzi do patologicznych sytuacji – mówią pracownicy NIK i opowiadają, że Jakub Banaś brał udział w wideokonferencji dotyczącej reformy księgowości i związanej z nią centralizacji. Chodzi o plan likwidacji księgowości w delegaturach NIK w terenie i przejęcia jej przez centralę, co ma prowadzić do redukcji administracji.