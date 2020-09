Wiceszef Porozumienia: Powinniśmy wycofać projekt "Piątki dla zwierząt"

Pytany, czy Porozumienie popiera zakaz hodowli zwierząt futerkowych na futra, wiceprezes powiedział, że on nie popiera. - Chcę, uzupełniając, pokazać konsekwencje, o których się nie mówi. Kwestią kluczową tutaj jest ekonomia, dlatego że w sytuacji, w której działają takie fermy, po uboju zwierząt różnego rodzaju odpady z ubojni dostarczane są właśnie do tych ferm. I te fermy korzystają, z tego tworzą karmę - zaznaczył.

Dopytywany o stanowisko posłów Porozumienia Robert Anacki nie odpowiedział wprost. - Uważam, że powinniśmy (...) wycofać ten projekt i tak pochopnie nie działać, rozpatrzyć wszystkie "za" i "przeciw", może zmienić tak legislację, aby wszystkie strony były zadowolone i poddać to dyskusji - stwierdził.

Ocenił, iż nie wyobraża sobie, by posłowie Porozumienia "ad hoc mogli poprzeć taką ustawę bez np. vacatio legis", nawet jeśli projekt poprze opozycja. Na uwagę, że nowelizacja daje przedsiębiorcom rok na zamknięcie działalności Anacki podkreślił, że jako przedsiębiorca nie wyobraża sobie takiej sytuacji.

- Dla mnie jest przerażające, że kiedy planowałbym w jakimś państwie swój biznes, inwestycję jednak dużego formatu, jeżeli to państwo taką decyzją ad hoc po wyświetleniu jakiegoś filmu w przestrzeni medialnej reagowałoby w taki sposób. Byłoby to przynajmniej dla mnie zastanawiające - powiedział dodając, że interesowałoby go źródło i podłoże ustawy. - Jeżeli za tym stało jakieś lobby, które ma w tym interes - a to są przede wszystkim z niemieckim kapitałem firmy, ubojnie - to stawiałbym tu znaki zapytania - podkreślił.

Zdaniem wiceszefa Porozumienia, okres na przebranżowienie to minimum 3-5 lat. Anacki ocenił, że proponowane przez PiS zmiany dotkną nie tylko przedsiębiorstw zajmujących się hodowlą zwierząt futerkowych czy ubojem rytualnym, lecz także firm z nimi współpracujących. - To mnóstwo ludzi, system naczyń połączonych - przekonywał polityk wyrażając pogląd, że nad propozycjami należy się ponownie zastanowić.