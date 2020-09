Ameryka naciska na pokój w Afganistanie

Tymczasem nie wiadomo jeszcze dokładnie, co jest przedmiotem negocjacji w Dausze. Miały rozpocząć się już w marcu, ale nie doszło do spełnienia warunków wstępnych w postaci wymiany 5 tys. więzionych talibów przez rząd w Kabulu za tysiąc przetrzymywanych przez nich funkcjonariuszy afgańskich sił bezpieczeństwa.

Od Waszyngtonu zależy w dużym stopniu przebieg negocjacji. – Wasze decyzje i zachowanie wpłyną zarówno na wielkość, jak i zakres przyszłej pomocy USA – oznajmił negocjatorom obu stron amerykański sekretarz stanu Mike Pompeo, obecny na rozpoczęciu negocjacji. Oznacza to, że Waszyngton jest gotów udzielić pomocy finansowej Afganistanowi współrządzonemu w przyszłości przez talibów. Po latach wojny gospodarka kraju jest zdewastowana i, jak twierdzi prezydent Aszraf Ghani, 90 proc. z 37 milionów ludności kraju żyje poniżej granicy absolutnego ubóstwa, mając do dyspozycji mniej niż 2 dolary dziennie.

Obietnica dalszej pomocy finansowej nie jest jednak automatycznie kluczem do sukcesu negocjacji. Pierwszym ich celem jest doprowadzenie do zawieszenia broni. Dopiero później przedmiotem dyskusji mają stać się kwestie ustrojowe. W tym rola kobiet w społeczeństwie islamskim. W czasie rządów talibów wszelkie prawa kobiet definiowano na podstawie wykładni ortodoksyjnego islamu. Rząd w Kabulu jest zdania, że to musi się diametralnie zmienić. Nie bez przyczyny w składzie delegacji rządowej znalazły się trzy kobiety.