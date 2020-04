Gest za gestem. Litwa po stronie Polski

Prezydent Nauseda już w styczniu dowiódł, że niezgoda na zakłamywanie historii przez Kreml i wspieranie tej sprawie po stronie Polski to nie tylko słowa. Tak jak prezydent Andrzej Duda odwołał udział w jerozolimskich obchodach wyzwolenia obozu Auschwitz, bo jego gwiazdą był nakręcający się wtedy w antypolskiej retoryce prezydent Władimir Putin.

„Nie pozwolimy na przepisywanie historii” - to drugie przesłanie z tego tweeta. Dotyczy nowej, przypominającej coraz bardziej starą radziecką, rosyjskiej narracji, w której Moskwa nie współpracowała z Hitlerem dzieląc Polskę w 1939 roku i nie odpowiada za zbrodnię katyńską.

Projekt rezolucji przygotował zasłużony dla stosunków z Warszawą szef MSZ Linas Linkevičius, który podkreślał, że Moskwa nasiliła propagandę przed zbliżającą się 75. Rocznicą zakończenia drugiej wojny światowej; w ciągu paru tygodni powstała pond setka materiałów fałszujących historię. Linkevičius wystosował też 8 kwietnia list do polskiego ministra Jacka Czaputowicza, w którym pisze o potępieniu przez Litwę rewizjonizmu historycznego Federacji Rosyjskiej.

- Są to gesty też na potrzeby wewnętrzne. Ostatnio na Litwie było kilka prób wzniecenia antypolskiej histerii, z powodu nieutworzenia przez Polskę korytarza humanitarnego dla Litwinów wracających na Litwę z zagranicy, były też próby wrzucania fake’ów o tym, że Polska blokuje dostawy masek ochronnych na Litwę. Dało się słyszeć narzekania, w tym z ust niektórych polityków i influencerów, że Warszawa zdradziła Wilno w obliczu pandemii, że władze Litwy niepotrzebnie tak się zaangażowały w naprawianie relacji z Polską. Te gesty, jak i wcześniejsze wypowiedzi premiera Sauliusa Skvernelisa o tym, że Polska wspiera Litwę w czasie epidemii, mają pokazać, że polsko-litewskie partnerstwo strategiczne ma się dobrze - dodaje Aleksander Radczenko.

Przeciw komu się przyjaźnimy

- Nikt teraz na Litwie nie kwestionuje znaczenia stosunków z Polską, wydaje się, że jest w tej sprawie konsensus. Nawet powiedziałbym, że są odczuwane propolskie nastroje. Pasuje do tego takie rosyjskie określenie: przeciw komu się przyjaźnimy - mówi „Rzeczpospolitej” Šarunas Liekis, znany litewski politolog i historyk, prof. Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie.

- Rezolucja litewskiego Sejmu to dowód solidarności z Polską. Litwa i Polską jadą na jednym wózku - dodaje prof. Liekis, przypominając, że ponad dekadę temu przećwiczyła na Litwie i innych państwach bałtyckich akcję oczerniania: - Gdy tutaj pojawiły się żądania, by Moskwa zapłaciła za okupację, odpowiedziała atakiem, że rządy państw bałtyckich wspierają pronazistowskie nastroje. Potem sposób mówiła o Ukrainie, że Majdan to faszyści.