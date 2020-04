Keir Starmer nowym przywódcą labourzystów

57-letni Starmer zastąpi Jeremy'ego Corbyna, który ogłosił, że ustąpi po porażce w ostatnich wyborach, najgorszych dla Partii Pracy od dziesięcioleci.

Starmer to były prokurator koronny, który obiecał prowadzić politykę mającą na celu poprawę równości społecznej, w tym podwyższenie najwyższej stawki podatkowej i zwiększenie usług socjalnych, a także podjąć bardziej zdecydowane działania w sprawie zmian klimatu.

W filmie opublikowanym na swoim koncie na Twitterze Starmer powiedział, że będzie współpracował z rządem konserwatystów kierowanym przez premiera Borisa Johnsona w celu rozwiązania kryzysu związanego z koronawirusem. - W takich czasach potrzebujemy dobrego rządu. Rządu, który ratuje życie i chroni nasz kraj - powiedział. - To ogromna odpowiedzialność. I bez względu na to, czy głosowaliśmy na ten rząd, czy nie, wszyscy polegamy na tym, aby zrobić to dobrze - dodał.

Starmer zdobył ponad 56% głosów, pokonując w pierwszej rundzie Lisę Nandy i Rebeccę Long-Bailey.