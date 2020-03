Premier: Wprowadzamy kontrole sanitarne na granicach

"Lepiej zapobiegać niż reagować po fakcie"

Morawiecki oświadczył, że władze przygotowują się na "duży przyrost" liczby osób, które mogą zachorować na koronawirusa. Apelował do osób poddanych kwarantannie o stosowanie się do ograniczeń z niej wynikających.

Podkreślając znaczący wzrost liczby zarażonych w krajach Europy Zachodniej zaapelował też do organizatorów o odwoływanie imprez masowych. - Właśnie imprezy masowe, według naszych analiz, były jedną z przyczyn szybszego rozprzestrzeniania się wirusa w Niemczech czy we Włoszech - zaznaczył Morawiecki. - Mocna rekomendacja do wojewodów, żeby imprezy masowe były odwoływane - dodał. Wcześniej rekomendację w tej materii wydał Główny Inspektor Sanitarny.

- Chcemy szybciej niż inne kraje w Europie przedsięwziąć kroki, które mogą ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa - mówił premier. Oceniał, że lepiej zapobiegać i ograniczać rozprzestrzenianie się wirusa niż "reagować na to po fakcie, kiedy krzywa przyrostu jest już bardzo stroma, tak jak to się stało chociażby, niestety, we Włoszech".