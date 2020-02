Czarzasty: Żeby agent Tomek się w celi nie powiesił

- Powinniśmy życzyć panu agentowi Tomkowi - to trzeba bardzo twardo powiedzieć - żeby przez przypadek się w celi nie powiesił. Bo idziemy w tym kierunku - powiedział w radiowej Jedynce wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, lider SLD.

Sąd Rejonowy w Białymstoku uwzględnił wniosek prokuratury o zastosowanie wobec byłego agenta CBA i byłego posła PiS Tomasza K. tymczasowego aresztowania na trzy miesiące. Decyzja nie jest prawomocna. Poniżej dalsza część artykułu

Prokuratura Regionalna w Białymstoku wnioskowała o areszt dla "agenta Tomka" zarzucając mu, że zawarł fikcyjne umowy darowizny z członkami swojej najbliższej rodziny na blisko 9 mln zł, żeby upozorować legalne pochodzenie środków pieniężnych. Jeszcze przed ogłoszeniem decyzji sądu lider SLD Włodzimierz Czarzasty usiłował na antenie Radiowej Jedynki poruszyć temat CBA i prezesa NIK Mariana Banasia. Pytany o swe wypowiedzi z 2016 r. dotyczące słów Roberta Biedronia, zaczął: - Wracając do pana Banasia, bo to jest dla mnie najważniejsza sprawa...

Czarzasty: Rozwiązać CBA i ABW Na uwagę, że "nie chce (mówić) o Lewicy", dodał: - Nie, ja chcę o Lewicy, tylko ja sobie nie pozwolę na to, żeby tracić swój czas na tematy sprzed czterech lat. - Jest polityk. Nazywa się Banaś. Robi rzeczy złe, dobre, różnie to oceniają. Gdzieś są inni politycy i się zastanawiają: jak tego faceta strzelić? Jak go upodlić? Jak zabrać mu władzę? Jak go zastraszyć? I mówią tak: może ma córkę? Sprawdźmy. A czy ta córka się dobrze prowadzi? (...) Wejdźmy do niej do domu. Może ma syna? Może ten syn jest zły? - mówił, odnosząc się do przeprowadzonych przez CBA w środę i czwartek przeszukań w związku ze sprawą oświadczeń majątkowych prezesa NIK. Dowiedz się więcej: Nieoficjalnie: Agenci CBA weszli do mieszkania syna Banasia Banaś: Bezprawne działania. Będę bronił niezależności NIK CBA, Banaś, agent Tomek, NIK. Środa pod znakiem służb Na uwagę, że domagał się, by Marian Banaś stracił stanowisko, wicemarszałek potwierdził i dodał, że nadal się tego domaga. - Domagam się, żeby Banaś zrezygnował i domagam się, żeby CBA i ABW zostało rozwiązane - oświadczył.

"To są skompromitowane służby" - Jakby pan mieszkał na prowincji, w małym mieście, i miałby pan jakiegoś urzędnika w rodzinie, to ten urzędnik by przychodził i powiedział tak: rządzi nami PiS. Posłuchaj, rób wszystko, co PiS każe. Mam córkę. Mam syna. Mam żonę. Mogą nas zwolnić. Mogą nas zastraszyć. Mogą nas pobić. Mogą nas okraść. Zgnoić. Mogą donieść... - powiedział Czarzasty. Apelował, by obywatelom opowiadać, co robi PiS. Mówił, że CBA dwa lata szukało domu Banasia. - A jakby szukało na przykład bomby małej, która by mogła wybuchnąć na przykład w metrze, wie pan, ile lat by szukało? Jeździłby pan metrem? - pytał prowadzącego. - To są skompromitowane służby - ocenił.

"To jest gangrena" Czarzasty stwierdził, że premier Mateusz Morawiecki był "dwa lata łapa w łapę" z Banasiem. - Banaś był ministrem finansów, sprawdzał cła. Wszyscy to wiedzieli z rządu. Widział pan, jak się obłapiali? Widział pan, jak się całowali? - mówił lider SLD. - Widział pan, jak Mateusz Morawiecki, który jak miał 13 lat razem ze mną koktajlami Mołotowa rosyjskie, bo tak opowiada, czołgi atakował? Proszę pana, to jest gangrena - przekonywał. - Gangrena polega na tym, że każda obywatelka i każdy obywatel może być w każdej chwili zniszczony - ocenił.