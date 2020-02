Indie: Podzielone miasto Delhi po rozruchach

– Przemoc ogranicza się do w sumie niewielkich rejonów Delhi, ale przypomina to początki pogromów sikhów w 1984 roku – uważa politolog i polityk Yogendra Yadav.

W grudniu w Indiach przyjęto nowe prawo, które umożliwia szybsze otrzymanie obywatelstwa mieszkańcom sąsiednich krajów, którzy należą do prześladowanych mniejszości – sikhów, hindusów czy chrześcijan. Oburzenie wywołało to, że ustawa nie przewiduje takiej możliwości dla muzułmanów, co uznano za dyskryminację i naruszenie świeckiego charakteru państwa. Protest połączył muzułmanów i część świeckich hindusów, a jeszcze w grudniu w różnych starciach z tego powodu zginęło około 25 osób. Potem sprzeciw ograniczał się do siedzącego protestu w jednym z północno-wschodnich rejonów Delhi, w większości zamieszkanym przez muzułmanów.