Morawiecki: Przełomowa wizyta Macrona otwiera nowy rozdział współpracy

Morawiecki poinformował, że z Macronem zobowiązał się do odnowienia działań w ramach formatu Trójkąta Weimarskiego. Premier zwrócił uwagę, że po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, Polska, Francja i Niemcy stanowią 42 proc. populacji UE. Mówiąc, że "handel łączy państwa i narody" podkreślał, że z uwagi na wielkość eksportu Polska jest dla Francji ważniejsza niż Rosja czy Japonia.

Następne spotkanie Trójkąta Weimarskiego ma być zorganizowane we Francji. Macron oświadczył, że chciałby, by doszło do niego przed latem, po wyborach prezydenckich w Polsce. Prezydent określił planowane spotkanie mianem "ważnego filara" nowego rozdziału, który zostaje otwierany między zainteresowanymi państwami.

Odnosząc się do spraw związanych z obronnością szef rządu stwierdził, iż możliwość poszerzenia o partnerstwo polskie niemiecko-francuskich prac nad czołgiem nowej generacji przywitał "z ogromną radością". Zadeklarował wolę bliskiej współpracy z przemysłem francuskim w obszarze polityki obronnej i ocenił, że budowa europejskich przemysłów obronnych "jest bardzo ważna".

Szef rządu oświadczył, że Polska i Francja potwierdziły swe partnerstwo strategiczne, a oba państwa chcą "budować bardzo silną Europę" w zakresie obronnym przy współpracy z NATO. - Chcemy budować silne przemysły obronne, innowacyjne - deklarował Morawiecki.