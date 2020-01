Śpiewak: Konfederacja jest czysto antysemickim ugrupowaniem

Socjolog zwrócił uwagę, że w Auschwitz zginęło kilkadziesiąt tysięcy rosyjskich więźniów. - Próby śmierci w komorach gazowych były wykonywane na jeńcach radzieckich. Wreszcie ta armia radziecka była pierwsza, która przybyła do Auschwitz - zaznaczył.

To, że w obchodach wezmą udział prezydenci Litwy i Ukrainy, ale nie Rosji, Paweł Śpiewak określił jako "fundamentalne nieporozumienie". Odnosząc się też do niedawnego Światowego Forum Holokaustu w Jerozolimie socjolog ocenił, że na "6 mln pomordowanych (...) zaczyna się robić handel polityczny". - I to jest dla mnie przerażające. To znaczy w gruncie rzeczy i premier Izraela, i prezydent Rosji, i parę innych jeszcze bardzo wybitnych osobistości biorą udział w tego typu spektaklu. Jestem przerażony tym - mówił.