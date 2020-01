Raport komisji Kongresu: Chiny popełniają zbrodnie przeciw ludzkości AFP

Kongresowa Komisja Wykonawcza ds. Chin (Congressional-Executive Commission on China), agencja rządowa USA monitorująca prawa człowieka w Chinach, w swoim dorocznym raporcie wzywa do nałożenia sankcji na Chiny za łamanie praw człowieka i apeluje do władz w Waszyngtonie, by miały na uwadze kwestie związane z prawami człowieka w negocjacjach z Pekinem.