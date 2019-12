Śpiewak o swoim wyroku: Tak się zaczyna faszyzm

Relacjonował, iż jeden z lokatorów zeznał pod przysięgą, że z powodu podwyżek, stresu i napięć, który miały miejsce w kamienicy, "doszło do czterech przedwczesnych zgonów". - I sąd nie wziął pod uwagę w ogóle kontekstu społecznego tej sprawy, czepiając się za to słówek - stwierdził gość #RZECZYoPOLITYCE.

- Tak, absolutnie - odparł. - Przejęła w zarząd tę nieruchomość, przez ponad dwa lata pełniła funkcje właścicielskie i była kuratorem 118-latka - dodał. Jak podkreślił, córka ministra Ćwiąkalskiego "była kuratorem osoby, która miała w dniu przejęcia przez nią nieruchomości 118 lat". - I była osobą, która pełniła funkcje właścicielskie przez ponad dwa lata, chociaż nie miała na to pełnomocnictwa ze strony sądu - mówił Śpiewak. - I gdyby nie jej udział, nie doszłoby do tej reprywatyzacji, nie doszłoby do dramatu lokatorów - dodał.

W programie #RZECZoPOLITYCE działacz był pytany, czy podtrzymuje to, co napisał na Twitterze o Górnikowskiej.

- Ale nawet gdy została ustalona tym kuratorem, jej jedynym obowiązkiem de facto było znalezienie tego człowieka. Ona tego nie robiła. Robił to drugi pełnomocnik, dopiero po tym, gdy awanturę zrobili lokatorzy. Dopiero po dwóch latach został wynajęty archiwista, który w trzy miesiące to ustalił. Pani Górnikowska dalej pełniła funkcję po ustaleniu tego, że jej klient od pół wieku nie żyje, dalej pełniła funkcję jego kuratora, i tak naprawdę dopiero po roku sąd zniósł tę kuratelę i to też nie z wniosku pani Górnikowskiej, ale z wniosku drugiego pełnomocnika - dodał działacz.

- Jeśli nie zna się tożsamości swojego klienta - nie znała - to nie mogła zostać kuratorem. I tutaj złamał prawo Sąd Apelacyjny w Radomiu. Sąd pierwszej instancji w Radomiu dwukrotnie odmawiał pani Bogumile Górnikowskiej tej kurateli właśnie z tego powodu, że nie znała tożsamości. Nie wystarczy znać imienia i nazwiska, żeby zostać kuratorem. Aleksandrów Piekarskich, czyli tych ludzi, o których mówimy, tych spadkobierców rzekomych, było ponad setka. Więc to (imię i nazwisko - red.) jest za mało - powiedział Śpiewak.

Działacz zastrzegł, że przytacza tylko słowa lokatora kamienicy i nie chciał odnieść się do ich istoty. - Nie mnie jest sądzić. To są bardzo poważne zarzuty. Ale zostały postawione publicznie, przed sądem - dodał.

Gość #RZECZYoPOLITYCE dodał, że został skazany i czuje się jak w "Procesie" Kafki. - Bo nie udowodniono mi niczego poza tym, że może użyłem skrótu (myślowego - red.) - tłumaczył. Przyznał, że być może użył skrótu myślowego. - No ale bez przesady, to jest Twitter - zastrzegł.

Na uwagę, że mec. Górnikowska wycofała się gdy poznała sytuację osoby, której była kuratorem, Śpiewak odparł: - Nie. Przed chwilą powiedziałem, powiedziałem jak było. Biorę za to pełną odpowiedzialność i udowodniłem to przed sądem. Nie zrezygnowała. To, że ona tak mówi to nie znaczy, że to jest prawda. My to udowodniliśmy przed sądem.

- Wiem, jakie były skutki jej (mec. Górnikowskiej - red.) działania, skutki tego, że przekroczyła kuratelę swoją, którą dostała od sądu, że nie dopełniła obowiązków jako adwokat. Oczywiście, praprzyczyną było to, co zrobił sąd w Radomiu, który zmienił postanowienie sądu pierwszej instancji i ustalił tę kuratelę; on złamał prawo. Też nie mówimy o odpowiedzialności tych sędziów, którzy to zrobili, ale mówimy o odpowiedzialności mojej, że miałem odwagę i czelność bronić słabszych - mówił Śpiewak.

Powtórzył, że napisał, że mec. Górnikowska "przejęła" nieruchomość a nie "przejęła w zarząd" i że był to skrót myślowy. - Tak się zaczyna faszyzm. Gdy uważamy, że sąd ma prawo interpretować i uznawać, że jedno słówko, (...) że za coś takiego można kogoś skazać karnie i to jest przestępstwo - tak się zaczyna faszyzm - ocenił Śpiewak. Jego zdaniem, jest to "patrzenie na przepisy i na słowa tak, żeby nie widzieć szerszego kontekstu ich znaczenia". - To uniemożliwia jakąkolwiek debatę publiczną - stwierdził.

"To wyrok z systemów autorytarnych"

Działacz zapewnił, że w sprawie zachował należytą staranność. - Na konferencji prasowej było wyjaśnione dokładnie wszystko. W artykułach prasowych, które się pojawiły, były dokładnie okoliczności tej sprawy wyjaśnione. Udowodniliśmy przed postępowaniem sądowym w materiale dowodowym, że pani Górnikowska złamała przepisy, nie dopełniła swoich obowiązków, że skutki jej działalności były potężne i szkodliwe. Kamienica na koniec dnia wróciła do zasobu miasta, czyli cały proces reprywatyzacji był nielegalny. I ja jestem jedyną osobą, która ponosi konsekwencje za tę sytuację. Przepraszam, no to jest wyrok z systemów autorytarnych. To jest wyrok, którego również powinni się obawiać dziennikarze i liczyłbym też na jakąś elementarną solidarność dziennikarską, bo to jest wyrok, który mówi, że sądy mogą wyciągnąć jedno słowo ze zdania i mogą uczynić pana przestępcą, bo pan inaczej interpretuje jedno słowo. No nie. Na tym polega debata publiczna, na tym polega możliwość krytyki osób publicznych, że możemy tego typu słów używać. Jeśli nam sąd to odbierze, jeśli nam to sąd skryminalizuje, to witamy w świecie autorytarnym - powiedział gość programu #RZECZoPOLITYCE.

Podkreślił, że uzasadnienie wyroku wydanego w jego sprawie nie musiało być tajne, a utajnienie ogranicza jego możliwość obrony. - Absolutnie jest to wyrok polityczny. To sygnał, że nie będzie żadnego rozliczenia z aferą reprywatyzacyjną. To sygnał, że ludzie, którzy się dorobili majątków mogą spać bezpiecznie - ocenił.