Torysi zajmą się dyskryminacją. "Dlaczego nie islamofobią?" AFP

Brytyjska Partia Konserwatywna rozpoczęła niezależny audyt dotyczący tego, jak ugrupowanie radzi sobie ze skargami na dyskryminację i uprzedzenia demonstrowane przez ich działaczy, m.in. islamofobię. Tymczasem Muzułmańska Rada Wielkiej Brytanii krytykuje to posunięcie i wzywa do tego, by Partia Konserwatywna przeprowadziła postępowanie wyłącznie ws. islamofobii swoich działaczy.