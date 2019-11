Donald Tusk wybrany na szefa Europejskiej Partii Ludowej

Korespondencja z Brukseli

Były polski premier 20 listopada kończy pięcioletnią kadencję na stanowisku przewodniczącego Rady Europejskiej. – Dość już mam bycia pierwszym eurokratą. Jestem gotów do walki – powiedział Tusk na kongresie Europejskiej Partii Ludowej w Zagrzebiu. Był jedynym kandydatem, wynik wyborów był więc przesądzony. W wyborach otrzymał 93 procent głosów.

@donaldtusk has been elected EPP President with 93% of the votes by #EPPZagreb Congress delegates!

#OneEurope #OurPlanet #YourParty pic.twitter.com/xs9dk0bDqb