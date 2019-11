Co Boris Johnson myślał o dzieciach samotnych matek? Przypomniano

Zasugerował również, że "słabym" jest to, że mężczyzna nie może lub nie chce "przejąć kontroli nad swoją kobietą". Uznał, że Wielka Brytania musi "przywrócić kobietom pragnienie zawarcia małżeństwa".

W materiale, który ukazał się w "The Spectator", lider Konserwatystów stwierdził, że "oburzające jest to, że małżeństwa powinny płacić za samotne matki pragnące prokreować bez udziału mężczyzn".

Shami Chakrabarti z Partii Pracy uważa, że w wypowiedzi z 1995 roku Johnson zaatakował samotne matki i popierał molestowanie seksualne.

Johnson sugerował również wprowadzenie cięć finansowych, które miałyby doprowadzić do zmniejszenia liczby ciąż wśród nastolatków. "Młode dziewczyny mogą rzeczywiście dwa razy pomyśleć o posiadaniu dziecka".

"A jednak żaden rząd - a z pewnością żaden rząd Partii Pracy - nie będzie miał odwagi, by wprowadzić cięcia. 9 na 10 dziewcząt będzie nadal rodzić dzieci poza małżeństwem nie dlatego, że chcą zakwalifikować się do rozdawniczego programu, ale dlatego, że w swoim monotonnym i przygnębiającym życiu chcą małego stworzenia do kochania" - napisał Johnson.

Nie jest to pierwszy materiał premiera w "The Spectator", która doprowadził do postawienia premierowi zarzutów o seksizm.