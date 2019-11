Evo Morales opuścił Boliwię, wylądował w Meksyku

We wtorek Morales wylądował w Meksyku. Podróż odbył wysłanym po niego meksykańskim samolotem rządowym. Na Twitterze oświadczył, że z żalem opuszcza Boliwię. Zapowiedział, że wróci ze zwiększoną siłą i energią.

Dowódca boliwijskich wojsk rozkazał pododdziałom wsparcie policji w starciach ze zwolennikami Moralesa. W starciach rannych zostało ok. 20 osób. Były prezydent apelował do swych sympatyków, by sprzeciwiali się "ciemnym siłom", które zmusiły go do odejścia.

Morales zamieścił na Twitterze zdjęcie, jak je opisał, jego pierwszej nocy po złożeniu rezygnacji w wyniku "przewrotu" zorganizowanego przez lidera opozycji Carlosa Mesę i aktywistę Luisa Fernando Camacho "z pomocą policji".