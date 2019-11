Sondaż: Kto jest liderem opozycji w Polsce?

Okazuje się jednak, że mimo iż tworzona głównie przez PO Koalicja Obywatelska jest największą siłą opozycyjną w parlamencie to nie jej lidera, Grzegorza Schetynę, ankietowani najczęściej wskazują jako lidera opozycji. Najwięcej wskazań uzyskał bowiem lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, którego jako lidera opozycji wskazało 12,1 proc. respondentów.

Schetynę za lidera opozycji uważa 10,2 proc. ankietowanych - niemal tyle samo co Roberta Biedronia z Wiosny (10,1 proc.). Po 5 proc. respondentów za lidera opozycji uważa Włodzimierza Czarzastego i Adriana Zandberga. Janusza Korwin-Mikkego (KORWiN, Konfederacja) jako lidera opozycji wskazuje 4,5 proc. respondentów, a Pawła Kukiza - 4,3 proc. 7,6 proc. jest zdania, że liderem opozycji jest inny polityk, a 41,2 proc. nie ma zdania w tej kwestii.

- Lidera PSL wskazują częściej mężczyźni (blisko 15% z nich), niż kobiety (co dziesiąta). Największą popularnością cieszy się wśród osób powyżej 50 lat (17%). Osoby z wykształceniem wyższym uważają Kosiniaka – Kamysza za lidera opozycji częściej niż osoby, które skończyły edukację wcześniej (wskazuje go ponad 1 na 10 osób z wyższym wykształceniem). Z uwagi

na wysokość zarobków jest on najbardziej popularny wśród osób, których dochody mieszczą się w granicach 3001 – 5000 zł (15% z nich), a ze względu na miejsce zamieszkania pośród mieszkańców miast wielkości od 200 do 499 tys. mieszkańców (16%) - komentuje wyniki badania Piotr Zimolzak z SW Research.