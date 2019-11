"Bośnia to bomba zegarowa". Oburzenie na Bałkanach po słowach prezydenta Francji

Bośniaccy politycy są oburzeni słowami prezydenta Francji, że Bośnia to tykająca bomba zegarowa. Francuski ambasador ma zostać wezwany do Sarajewa.

Członek Prezydium Bośni i Hercegowiny, Željko Komšić, oświadczył, że wezwie ambasadora Francji do Sarajewa, by uzyskać wyjaśnienia w związku z komentarzami prezydenta Francji Emmanuela Macrona wygłoszonymi w wywiadzie dla "The Economist". Poniżej dalsza część artykułu

Pytany o zablokowanie akcesu Albanii i Macedonii Północnej do Unii Europejskiej, Macron powiedział, że głównym powodem do niepokoju na Bałkanach nie jest żadne z tych dwóch państw, lecz Bośnia i Hercegowina. - To bomba zegarowa, która tyka tuż przy Chorwacji i która mierzy się z problemem powracających dżihadystów - stwierdził francuski prezydent, odnosząc się do bojowników tzw. Państwa Islamskiego, którzy mieliby wracać do Europy m.in. z Iraku.