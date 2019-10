Pięć najlepszych spotów w tej kampanii

Jestem słoikiem - Krzysztof Mazur

O czym może być kampania senacka? Jak się okazuje, nie tylko o sprawach senackich. Może być o wszystkim. Krzysztof Mazur miał na swoją pomysł i realizował ją konsekwentnie. W Senacie (kandyduje z PiS) były szef Klubu Jagiellońskiego chce walczyć o to, by jego miasto było lepsze. O Krakowie i jego problemach opowiada w swoim klipie, który pod względem realizacji i pomysłu jest jednym z najlepszych w tych wyborach.

Mam głos - Agnieszka Dziemianowicz-Bąk

Kandydująca z ostatniego miejsca we Wrocławiu Agnieszka Dziemianowicz-Bąk w kampanii pro-frekwencyjnej łaczy “pokoleniowy” przekaz kampanii Lewicy z wypowiedziami kobiet z różnych pokoleń

Oddajemy głos seniorom - PSL

Seniorzy to jedna z najważniejszych i rosnących grup wyborców. PSL kieruje do nich swój flagowy projekt “Emerytura bez podatku”. Spot ludowców (emitowany w bezpłatnych czasach antenowych) w fabularnej formie pokazuje kłopoty seniorów i niespełnione obietnice PiS.

Spadochroniarz - Dworczyk

Z pozdrowieniami dla wszystkich Przyjaciół w okręgu wałbrzyskim :) pic.twitter.com/FECERSdx1A — Michał Dworczyk (@michaldworczyk) 9 października 2019

Trudno przekuć słabości w pozytywy, zwłaszcza w kampanii wyborczej. Ale Michał Dworczyk pokazuje w swoim klipie, że można to zrobić. Obraca zarzuty, że jest “spadochroniarzem” w swój atutu i pokazuje to, co zrobił dla regionu.

Jestem mniejszością - Monika Rosa

Jestem posłanką. I jestem mniejszością. Chodźmy głosować i bądźmy większością - mówi Monika Rosa w swoim “mobilizacyjnym” klipie posłanka Nowoczesnej Monika Rosa. Pokazuje, że można proste przesłanie zaprezentować w ciekawy i nowy sposób.