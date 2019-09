Mała przewaga partii Ganca. Rządowy impas w Izraelu

Wyniki wskazują, że Niebiesko-Biali zapewnią sobie 33 miejsca, a Likud 31. W Knesecie zasiada 120 członków. Ostateczne wyniki zostaną opublikowane w środę. Do tego czasu podział miejsc może ulec zmianie.

Komisja wyborcza poinformowała, że wyniki nie obejmują 14 komisji, w których nadal trwa liczenie. Izraelskie media podały, że do tej pory zliczono 99,8 proc. głosów.

Wczoraj premier Beniamin Netanjahu przyznał, że wyniki nie pozwoliły mu na stworzenie prawicowej koalicji, na co liczył. Zaapelował do Ganca, by wspólnie utworzyli nowy rząd.

W odpowiedzi lider Niebiesko-Białych powiedział, że musiałby zostać premierem, ponieważ jego ugrupowanie jest najsilniejsze w kraju.

Prezydent Izraela planuje przeprowadzić konsultacje z liderami partyjnymi. Później zdecyduje, kogo wybrać do utworzenia nowego rządu.