Prezes NIK wydał oświadczenie. Urlop od piątku

Wczoraj prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś poinformował, że zawiesza sprawowanie funkcji do czasu zakończenia postępowania CBA. Zapowiedział, że wystąpi o bezpłatny urlop do marszałek Sejmu.

Marian Banaś, były minister finansów i nowy szef Najwyższej Izby Kontroli, wpisał do oświadczenia majątkowego: dwa domy, grunty rolne oraz kamienicę. Kamienicę oraz dwa mniejsze mieszkania wynajmuje – poinformował w sobotę „Superwizjer” TVN 24, podając, że kamienica położona jest w krakowskiej dzielnicy Podgórze.

Dziś w Sejmie sprawę komentowała marszałek Elżbieta Witek. - Nie wiem jaki to będzie wniosek, nie wiem jak będzie przebiegała rozmowa, jakie będą argumenty, bo pamiętajmy, że Najwyższa Izba Kontroli jest organem państwa bardzo ważnym, który musi mieć ciągłość działania, w związku z czym muszę porozmawiać z panem prezesem Banasiem i zobaczyć co ma do powiedzenia. Na razie jesteśmy przed taką rozmową - powiedziała.

Wieczorem na stronie NIK-u pojawiło się oświadczenie prezesa Banasia. "Kierując się nadrzędnym interesem dobra publicznego i potrzebą zachowania autorytetu Najwyższej Izby Kontroli podjąłem decyzję, że od 27 września do czasu zakończenia kontroli oświadczeń majątkowych prowadzonej przez Centralne Biuro Antykorupcyjne udaję się na urlop bezpłatny. Dzisiaj poinformowałem o tym Panią Marszałek Sejmu" - oświadczył.