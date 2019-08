Australia się zbroi. 340 mln dolarów na wojska specjalne

- Będzie to bardzo ważna część naszego zobowiązania do największego od czasów II wojny światowej podwyższenia zdolności obronnych naszych sił zbrojnych - zadeklarował premier Australii, Scott Morrison.

W ubiegłym miesiącu Australia zapowiedziała stworzenie nowej jednostki wojskowej, której celem ma być pomoc w szkoleniu i wspieranie sojuszników Melbourne w rejonie Pacyfiku.

W ubiegłym tygodniu członek rządzącej krajem Liberalnej Partii Australii, Andrew Hastie, porównał nastawienie Zachodu do rosnącej potęgi Chin do nieadekwatnej do zagrożenia reakcji Francji na agresywną politykę III Rzeszy w pierwszej fazie II wojny światowej co wywołało protest ambasady Chin.

- Jest w narodowym interesie Australii zachowanie niepodległego i suwerennego regionu Indo-Pacyfiku, gdzie narody mogą dobrowolnie wchodzić ze sobą w relacje, zgodnie z normami prawa międzynarodowego - podkreślił Morrison.

Rząd Australii chce, by wydatki kraju na obronność wzrosły do 2 proc. PKB do czerwca 2021 roku. To poziom, który USA postulują dla członków NATO - zauważa Reuters.

W 2018 roku Australia wydawała na obronność 1,89 proc. PKB.

W ciągu najbliższej dekady Australia ma wydać na obronność 136 miliardów dolarów.