Nigel Farage: Królowa-matka była palącą jak smok miłośniczką ginu Gage Skidmore [CC BY-SA 2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)]

- Jeśli chcę, by królowa Elżbieta II żyła długo, by uniemożliwić Karolkowi zostanie królem, to chcę, by Karolek żył jeszcze dłużej, a William żeby żył wiecznie, by Harry nie został królem - mówił na konferencji konserwatystów w Sydney lider partii Brexit Nigel Farage. Brytyjską królową-matkę nazwał "palącą jak smok miłośniczką ginu".