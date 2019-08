Kambodża: Dyplomatom USA się nie podoba? Niech wyjeżdżają

We wtorek we wpisie na Facebooku ambasada USA w Phnom Penh oceniła, że wybory "nie oddały woli narodu Kambodży".

Amerykańscy urzędnicy nie powinni wygłaszać takich "barbarzyńskich komentarzy" - odpowiedział rzecznik rządu, Phay Siphan.

- Chociaż jesteśmy przyjaciółmi, to jeśli ci urzędnicy nie lubią Kambodży, powinni spakować się i wyjechać. Postawmy sprawę jasno: nie jesteście mile widziani - dodał rzecznik.

Siphan nawiązał też do wpisu Donalda Trumpa na Twitterze, w którym Trump zwracając się do demokratycznych kongresmenek krytykujących jego administrację kazał im "wracać do swoich upadłych i przeżartych przestępczością krajów, z których przyjechały".

- Mamy takie samo prawo do mówienia jak prezydent Trump. To proste. Nie podoba ci się tu, wyjedź - stwierdził rzecznik rządu Kambodży.

Rzecznik ambasady USA odmówił komentarza w tej sprawie.

W wyborach z 2018 roku nie wzięła udziału główna partia opozycyjna, Kambodżańska Partia Ocalenia Narodowego (CNRP), która została rozwiązana przez Sąd Najwyższy w 2017 roku.