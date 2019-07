"Wina usterki". Rosja ubolewa, że naruszyła przestrzeń Korei Południowej

Do incydentu doszło we wtorek rano.

Początkowo Rosja zaprzeczyła, jakoby naruszyła przestrzeń powietrzną Korei Południowej i zarzuciła Seulowi, że południowokoreańscy piloci stwarzali zagrożenie dla rosyjskiego bombowca strategicznego nad wodami międzynarodowymi.

W środę agencja Yonhap przekazała relację urzędnika biura prezydenta Korei Południowej.

Według tego źródła, zapewniając o głębokim ubolewaniu z powodu incydentu, Rosja poinformowała, że to usterka techniczna prawdopodobnie sprawiła, iż samolot wleciał w nieplanowany obszar.



Moskwa zapewniła, że rosyjski resort obrony natychmiast przeprowadzi dochodzenie oraz podejmie wszelkie niezbędne kroki - powiedział Jun Do-han z biura prezydenta Korei Płd.



Informacje o przyczynach naruszenia strefy powietrznej koreańskiemu ministerstwu obrony miał we wtorek przekazać rosyjski attaché wojskowy w Seulu.



Rosja przekazała, że jej samolot wykonywał lot w ramach wspólnych ćwiczeń wojskowych z Chinami. - Moskwa poinformowała, że gdyby maszyna leciała zgodnie z pierwotnie zaplanowaną trasą, do incydentu by nie doszło - powiedział Jun.



Rosja poprosiła Koreę Południową o dane dotyczące naruszenia, w tym dokładne miejsce i czas zdarzenia, celem zbadania incydentu.



Jak relacjonował koreański urzędnik, Rosja zapewniła, że respektuje przepisy międzynarodowe oraz prawa Korei Południowej i wyraziła nadzieję, że stosunki między dwoma krajami nie ucierpią z powodu incydentu.