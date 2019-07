Powrót drgawek Angeli Merkel. "Nie ma powodów do obaw"

Niepokojące objawiły zostały zarejestrowane podczas spotkania niemieckiej kanclerz z premierem Finlandii Antti Rinnem w Berlinie.

To kolejny napad drgawek. Dwa poprzednie zostały odnotowane w czerwcu. Najpierw podczas spotkania z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, później podczas uroczystości u prezydenta Franka-Waltera Steinmeiera.

Kanclerz Merkel zamierza pożegnać się z polityką dopiero za nieco ponad dwa lata. W Berlinie mówi się jednak o tym, że nastąpi to już tej jesieni.

German Chancellor Angela Merkel seen shaking at a public event for the third time in less than a month. https://t.co/m1VjxkLGTE pic.twitter.com/KiofXVi3Us