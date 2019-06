Czy Angela Merkel odejdzie z powodu stanu zdrowia?

Pytania o stan zdrowia Angeli Merkel pozostają więc bez odpowiedzi. Tak działa niemiecki system. Zdrowie polityków jest ich wyłączną i osobistą sprawą i nikt w Niemczech nie żąda nawet, aby było inaczej. Może to dziwić, ale w niemieckich mediach nie ma nawet spekulacji, co też dolegać może pani kanclerz.

Z jej prywatnego życia z przedostają się do mediów jedynie skrawki. Wiadomo, że w sierpniu wyjeżdża z mężem na urlop i spędzi czas na górskich wędrówkach w Austrii. Kilka lat temu miała tam wypadek, przewróciła się i naruszyła miednicę, ale informacje na ten temat przedostały się do prasy dopiero po niemal dwóch tygodniach, gdy było już wiadomo, że pani kanclerz może wrócić do pracy. System jest nieprawdopodobnie szczelny.

Obecnie sytuacja jest naprawdę krytyczna. Po powrocie z Japonii Angela Merkel poleci do Brukseli, gdzie w niedzielę zapaść mają niezwykle ważne decyzje, kto będzie kim w Unii Europejskiej po niedawnych wyborach do PE. Spór francusko - niemiecki na temat obsady najważniejszych stanowisk jest tak intensywny, jak nigdy do tej pory na ten temat. To wymaga od Merkel sporego zaangażowania.

Na poletku wewnętrznym jest jeszcze gorzej. Niemiecka polityka jest w stanie wrzenia. Socjaldemokraci z SPD, partnerzy koalicyjny w rządzie Merkel są na historycznym dnie pod względem popularności. W dodatku gorączkowo szukają nowego przywódcy.

W CDU trwa walka o to, kto będzie następcą Merkel na stanowisku kanclerza, gdy skończy się jej obecna, czwarta z rzędu kadencja. Oficjalnie będzie to za dwa lata, ale w Berlinie nie mówi się o niczym innym, jak o tym, że przyszłość rządu rozstrzygnie się tej jesieni. - Po wrześniowych wyborach do landtagów w Saksonii i Brandenburgii wyjaśni się wiele rzeczy: nie tylko na temat stanu zdrowia pani kanclerz, ale i tego, kto zajmie jej miejsce - słyszymy z ust naszego źródła z kół zbliżonych do niemieckiego MSZ.



Do tej chwili Merkel jest CDU niezbędna, gdyż jest niezmiennie najbardziej popularnym politykiem RFN i lokomotywą wyborczą CDU. Musi więc dotrwać przynajmniej do września. Merkel powtarzała zawsze wyborcom, że mogą jej ufać. A to oznacza, że ich nie zawiedzie. To kontrakt, którego będzie się starała dotrzymać. Tego wymaga niemiecki styl. Skromność i poczucie obowiązku nadal odgrywają znaczącą rolę w niemieckim systemie wartości. Należą do katalogu tzw. pruskich cnót. Odchodzą jednak szybko w przeszłość. Po Merkel nic już nie będzie w Niemczech takie samo jak było w chwili, gdy obejmowała władzę. Nie ma znaczenia czy nastąpi to tej jesieni czy za dwa lata.