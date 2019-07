Zybertowicz: Przyłębska w SZSP? To już nie była organizacja komunistyczna

- Jak się dowiem, że robiła tam coś niewłaściwego, wtedy to ocenię - skwitował Zybertowicz pytanie o przynależność obecnej prezes TK Julii Przyłębskiej do Socjalistycznego Związku Studentów Polskich , młodzieżówki PZPR.

Zdaniem Zybertowicza fakt ten nie odgrywa szczególnej roli.

Jak tłumaczył, w czasach, o które chodzi, SZSP nie był już organizacją komunistyczną, bo sami członkowie partii nie traktowali już poważnie tej ideologii.

Fakt, że Przyłębska nie wpisała tej informacji do CV, za to wpisała przynależność do Niezależnego Związku Studentów, do którego przystąpiła później, Zybertowicz tłumaczył tym, że prezes TK zamieściła informację, z której była bardziej dumna.

- Gdy pojawiła się możliwość działania dla wolnej Polski, to się tam włączyła - mówił doradca prezydenta.

W jego opinii, skoro nie ma przymusu umieszczania informacji o przynależności do organizacji w VC, nic złego nie ma również w tym, że Przyłębska tego nie zrobiła.