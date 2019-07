Porozumienie w Sudanie. Czy można zaufać juncie?

To kolejny przełom w Sudanie, pogrążonym w chaosie 40-milionowym kraju w północno-wschodniej Afryce. Najprawdopodobniej pozwoli uniknąć wojny domowej. Pytanie jednak, czy opozycja może ufać juncie, która od obalenia dyktatora Omara Baszira , co stało się ledwie dwa miesiące temu, już nieraz próbowała ją ograć i krwawo tłumiła kolejne protesty.

- Jestem trochę sceptyczny. Nadzieję pokładam w tym, że porozumienie wynegocjowały siły zewnętrzne, Unia Afrykańska i nasz sąsiad Etiopia, i cieszy się ono poparciem społeczności międzynarodowej - mówi "Rzeczpospolitej" Nagmeldin Karamalla, sudański analityk, mieszkający w Polsce i organizujący tu wiece na rzecz demokracji w swojej ojczyźnie.

Jego zdaniem za długi jest okres przejściowy w dochodzeniu do normalnych wyborów. Dużo może się stać przez przewidziane w porozumieniu trzy lata lub - jak dodał ostrożnie przedstawiający je w piątek rano mediator z Unii Afrykańskiej Mohamed Hasan Lebat. - "ciut więcej niż trzy lata".

Przez pierwszą część tego okresu, w nowej radzie rządzącej krajem najwięcej do powiedzenia mają mieć nadal wojskowi. Przez następne półtora roku - cywile.

Jak mają wyglądać władze tymczasowe? Szczegóły przedstawił portal "Sudan Tribune", redagowany przez sudańskich emigrantów politycznych w Europie.

Ma to być rada, składająca się z jedenastu osób. Pięć wyznaczą generałowie, pięć negocjująca z nimi koalicja opozycji pod nazwą Siły na rzecz Wolności i Zmian. Obie strony wybiorą jedenastego członka - "niezależnego cywila". Jeden z generałów zostanie przewodniczącym - zdaniem "Sudan Tribune" na 21 miesięcy. A po tym okresie, już na 18 miesięcy, zastąpi go przedstawiciel Sił na rzecz Wolności i Zmian. Oznacza to, że to "ciut więcej" niż trzy lata, oznacza trzy lata i trzy miesiące przygotowań do demokracji. Wybory powszechne mają się odbyć w 2022 roku. Do tego czasu ma rządzić gabinet technokratów.

Nagmeldin Karamalla przypuszcza, że teraz przewodniczącym zostanie gen. Abd al-Fatah al-Burhan, czyli dowódca junty. To i tak byłoby niezłe rozwiązanie, bo znacznie trudniejszy do zaakceptowania jest jego zastępca gen. Mohamed Hamdan Dagalo, zwany Hamedti. Ma pod sobą kilkadziesiąt tysięcy oddanych ludzi, w tym odpowiedzialnych za rozpoczęte kilkanaście lat temu ludobójstwo w prowincji Darfur dżandżawidów.

To jego ludzie są podejrzewani także o dokonanie masakry miesiąc temu na protestujących pod Ministerstwem Obrony w stolicy, Chartumie. Zginęło wówczas ponad stu uczestników strajku okupacyjnego. Było to najkrwawsze wydarzenie od obalenia 11 kwietnia Omara Baszira. Junta, która przejęła po nim władzę - oficjalnie zwana Tymczasową Radą Wojskowa - miała się dogadać z partiami opozycyjnymi w sprawie przyszłości kraju, ale rozmowy po masakrze 3 czerwca zostały zerwane.

Koalicja opozycji Siły na rzecz Wolności i Zmian, która zawarła porozumienie z juntą, reprezentuje znaczną część przeciwników obalonego dyktatora i jego generałów, ale nie wszystkich. Czy najzatwardzialsi uczestnicy protestów zaakceptują umowę? - Spróbujemy, choć będzie to trudne, ich przekonać, że to doprowadzi do sukcesu - powiedział brytyjskiej BBC Sidik Jusif, przedstawiciel koalicji, sędziwy polityk komunistyczny.