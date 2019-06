USA - Meksyk: jest porozumienie w sprawie nielegalnych imigrantów i ceł

Prezydent Trump zapowiadał wprowadzenie ceł importowych, jeśli Meksyk nie podejmie realnych kroków zmniejszających napływ nielegalnych imigrantów do USA.

Pięcioprocentowa stawka miała wejść w życie w poniedziałek, a w kolejnych miesiącach rosnąć stopniowo do 25 procent.

Jednak podczas prowadzonych w ostatnich dniach negocjacji Meksyk zadeklarował wysłanie na granicę z Gwatemalą 6 tysięcy żołnierzy Gwardii Narodowej, by powstrzymać marsz migrantów z południa. Meksykańskie władze zgodziły się także przyjmować część uchodźców, którzy wystąpili o azyl w USA, do czasu rozstrzygnięcia ich spraw przez amerykańskie sądy imigracyjne.

Po powrocie z podróży do Europy, Donald Trump oświadczył, że w związku z porozumieniem zawiesza bezterminowo planowane wprowadzenie karnych ceł. Prezydent USA napisał na Twitterze, że Meksyk zgodził się podjąć zdecydowane kroki by zahamować falę migracji przez swoje granice.

I am pleased to inform you that The United States of America has reached a signed agreement with Mexico. The Tariffs scheduled to be implemented by the U.S. on Monday, against Mexico, are hereby indefinitely suspended. Mexico, in turn, has agreed to take strong measures to....

....stem the tide of Migration through Mexico, and to our Southern Border. This is being done to greatly reduce, or eliminate, Illegal Immigration coming from Mexico and into the United States. Details of the agreement will be released shortly by the State Department. Thank you!