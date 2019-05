Sondaż: Brytyjskim konserwatystom grozi historyczna klęska

Gdyby obecnie doszło do przedterminowych wyborów parlamentarnych w Wielkiej Brytanii, Partia Konserwatywna Theresy May uzyskałaby najgorszy wynik w historii zdobywając jedynie 19 proc. głosów - wynika z sondażu YouGov dla "The Times".

Taki wynik dałby torysom dopiero trzecie miejsce w wyborach, ex aequo z główną obecnie partią opozycyjną, Partią Pracy.

Partia Konserwatywna nigdy w swojej niemal 200-letniej historii nie zajęła w wyborach powszechnych miejsca niższego niż drugie.

Z kolei Partia Pracy ostatni raz nie zajęła co najmniej drugiego miejsca w wyborach w 1918 roku.

Największe brytyjskie partie płacą cenę za impas związany z brexitem, który opóźnił się do 31 października w związku z brakiem większości dla wynegocjowanej przez Theresę May z Unią umowy regulującej warunki opuszczenia UE przez Wielką Brytanię. Umowa ta była odrzucana przez Izbę Gmin już trzy razy.

Beneficjentami kłopotów dwóch największych partii są proueropejscy Liberalni Demokraci, którzy wygraliby wybory z wynikiem 24 proc. - wynika z sondażu YouGov.

Na drugim miejscu znalazłaby się opowiadająca się za brexitem bez umowy Partia Brexitu Nigela Farage'a, z poparciem 22 proc.

Impas ws. brexitu doprowadził do rezygnacji ze stanowiska premiera Theresy May - która do dymisji poda się 7 czerwca.

Według pierwotnego harmonogramu Wielka Brytania, po notyfikowaniu 29 marca 2017 roku woli wyjścia ze Wspólnoty na podstawie artykułu 50 Traktatu o Unii Europejskiej, miała opuścić Unię 29 marca 2019 roku. Jednak, wobec trzykrotnego odrzucenia przez Izbę Gmin wynegocjowanej przez Theresę May umowy ws. brexitu (w głosowaniach z 15 stycznia, 12 marca i 29 marca), a także odrzuceniu przez Izbę Gmin w głosowaniu z 13 marca możliwości wyjścia z UE bez umowy (tzw. twardy brexit), Bruksela zgodziła się na opóźnienie brexitu - najpierw do 12 kwietnia/22 maja, a potem do 31 października (przy czym Wielka Brytania może wyjść z Unii przed tą datą).

W tzw. głosowaniach orientacyjnych przeprowadzonych w Izbie Gmin żadne z rozwiązań impasu, alternatywnych wobec umowy Theresy May, nie zdobyło większości. Najbliżej większości była propozycja wejścia przez Wielką Brytanię w unię celną z UE po brexicie.

Umowa wynegocjowana przez May była za każdym razem odrzucana m.in. głosami części posłów Partii Konserwatywnej i popierającej rząd Demokratycznej Partii Unionistycznej. Powodem sprzeciwu polityków partii rządzącej wobec umowy brexitowej wynegocjowanej przez szefową rządu jest zawarty w niej mechanizm tzw. backstopu, czyli tymczasowe pozostanie przez Wielką Brytanię w unii celnej z UE, aby uniknąć odtworzenia regularnej granicy celnej między Irlandią a Irlandią Północną, co stałoby w sprzeczności z postanowieniami tzw. porozumienia wielkopiątkowego z 1998 roku, które zakończyło konflikt w Irlandii Północnej.

Theresa May zapowiedziała, że ustąpi ze stanowiska premiera i przewodniczącej Partii Konserwatywnej po przyjęciu przez Izbę Gmin umowy ws. brexitu.

17 maja lider Partii Pracy Jeremy Corbyn poinformował o fiasku rozmów między rządem May a labourzystami ws. ponadpartyjnego porozumienia, które miało pozwolić przyjąć umowę ws. brexitu. Mimo to ustawa o wycofaniu się z UE (The Withdrawal Agreement Bill) ma trafić pod obrady Izby Gmin w tygodniu rozpoczynającym się 3 czerwca. Jeszcze w czerwcu May ma przedstawić również harmonogram procesu zmiany przywódcy Partii Konserwatywnej.

Brytyjczycy podjęli decyzję o wyjściu z UE w referendum z 23 czerwca 2016 roku. Za wyjściem z Unii głosowało 51,89 proc. respondentów, przeciw - 48,11 proc. Zwolennicy pozostania w UE stanowili większość spośród głosujących w Szkocji (62 proc.) oraz Irlandii Północnej (56 proc.), a także na Gibraltarze (95,9 proc.).