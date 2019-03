Wybory w Holandii: Sukces skrajnej prawicy. Koalicja rządowa straci większość w senacie

Partia Ludowa na rzecz Wolności i Demokracji (VVD) premiera Marka Rutte wygrała wybory prowincjonalne w Holandii - wynika z badań exit poll Ipsos, jednak rządowa koalicja straci większość w senacie, wybieranym przez stany prowincjonalne. Duży sukces zanotowała eurosceptyczna partia Forum na rzecz Demokracji (FvD).

Według exit poll VVD uzyskała 14 procent poparcia (spadek o 1,8 pkt. proc. w porównaniu z poprzednimi wyborami w 2015 roku), a FvD zajęła drugie miejsce z 13,3 proc. głosów. Dwucyfrowy wynik uzyskały jeszcze ugrupowania Apel Chrześcijańsko-Demokratyczny (CDA, 11,5 proc.) oraz Zielona Lewica (GroenLinks, 10,1 proc.).

Stany Prowincjonalne, do których wybory się odbywały, po dwóch miesiącach wybierają senatorów w 75-osobowej izbie. Do tej pory większość 38 senatorów miała koalicja popierająca obecnego premiera Marka Rutte (VVD, CDA, Demokraci 66 - D66 i Unia Chrześcijańska - CU). Teraz według exit poll liczba koalicyjnych senatorów zmniejszy się do 31, co i tak jest wynikiem lepszym, niż wskazywały wcześniejsze sondaże.

Jeśli wyniki exit poll się potwierdzą, VVD będzie miała 12 posłów (poprzednio 13), CDA 8 (zamiast 12), D66 10 (zamiast 10), wzrośnie za to liczba senatorów CU (4 zamiast 3). Drugą siłą w senacie będzie jednak konserwatywne, eurosceptyczne Forum na rzecz Demokracji (10 przedstawicieli). Poprzednio FvD w Senacie nie było, ponieważ partia została założona w 2016 roku.

???? In eerste exitpoll 50% groei in zetels Eerste Kamer ??. Kiezers bedankt! #groeiendverzet pic.twitter.com/VDLt8T1MQL — Partij voor de Dieren (@PartijvdDieren) 20 marca 2019

Analitycy zwracają uwagę, że dobry wynik FvD uzyskała zaledwie kilka dni po ataku, do jakiego doszło w Utrechcie. 37-letni mężczyzna, urodzony w Turcji, otworzył ogień w tramwaju, zabijając trzy osoby i raniąc 9 kolejnych. Mężczyzna był w przeszłości zatrzymywany przez holenderskie organy ścigania, które podejrzewały go o przynależność do tzw. Państwa Islamskiego.