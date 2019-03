Donald Trump o pogrzebie Johna McCaina: Nie dostałem podziękowania

Jak informuje BBC, prezydent USA Donald Trump podczas przemówienia w fabryce czołgów stwierdził, że nie podziękowano mu za organizację pogrzebu senatora Johna McCaina.

Jak pisze BBC, prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump powiedział, że nie otrzymał odpowiedniej wdzięczności za pogrzeb senatora Johna McCaina, który odbył się we wrześniu minionego roku. - Dałem mu taki rodzaj pogrzebu, jakiego chciał, co jako prezydent musiałem zatwierdzić - powiedział Trump. - Nie obchodzi mnie to, nie dostałem podziękowania, w porządku - podkreślił i dodał, że nie był fanem zmarłego senatora - Muszę być szczery, nigdy go nie lubiłem. Nie był dla mnie i prawdopodobnie nigdy nie będzie - zaznaczył.

Podczas przemówienia w fabryce czołgów General Dynamics w Ohio, prezydent Stanów Zjednoczonych stwierdził także, że McCain "nie wykonał dobrze pracy" na rzecz weteranów.

John McCain jest celem ataków Donalda Trumpa nawet po śmierci. Prezydent USA krytykował go nawet, kiedy Republikanie wielokrotnie prosili, aby przestał to robić.