Australia: Senator zaatakowany jajkiem po antyimigranckiej wypowiedzi

15-letni Will Collony rzucił jajkiem w australijskiego senatora Frasera Anninga. To reakcja na wpis senatora na Twitterze sprzed kilku dni - Anning pisał w nim, tuż po atakach na meczety w Christchurch, że są one efektem strachu przed imigrantami w Australii i Nowej Zelandii.