Premier Nowej Zelandii: Nigdy nie wymienię imienia zamachowca z Christchurch

Premier Nowej Zelandii Jacinda Ardern, przemawiając w czasie pierwszej sesji parlamentu od czasu zamachu w Christchurch, zadeklarowała, że nigdy nie wymieni nazwiska 28-letniego Australijczyka, który był sprawcą ataku na dwa meczety, w którym zginęło łącznie 50 osób.

- Chciał osiągnąć wiele rzeczy swoim aktem terroru, ale jedną z nich był rozgłos - dlatego nigdy nie usłyszycie jak wymawiam jego imię - powiedziała Ardern. - Kiedy ja będę o nim mówić, będzie bezimienny - podkreślała.

- W Nowej Zelandii nie damy mu niczego - nawet jego imienia - dodała.

28-letni Brenton Tarranta, sprawca zamachu w Christchurch, przed dokonaniem ataku na meczety wysłał swój manifest m.in. do premier Nowej Zelandii. Tarrant sam określa się mianem supremacjonisty.

Ardern ostrzegła też koncerny stojące za mediami społecznościowymi, że niewykluczone jest podjęcie kroków prawnych przeciwko nim. To nawiązanie do faktu, że Tarrant przez 17 minut transmitował swój zamach na Facebooku, a kopie tego nagrania pojawiały się potem m.in. na Twitterze i YouTube.

- Nie możemy po prostu zaakceptować, że te platformy istnieją i za to, co zostanie na nich powiedziane nie ponosi odpowiedzialności właściciel przestrzeni, gdzie zostało to powiedziane - (media społecznościowe) są wydawcą, a nie tylko listonoszem - podkreśliła Ardern.

- Nie może być tak, że czerpaniu zysków nie towarzyszy żadna odpowiedzialność - dodała nowozelandzka premier.

Sesja parlamentu Nowej Zelandii rozpoczęła się od modlitwy recytowanej przez imama po arabsku.