Antoni Macierewicz: Przywrócić bohaterom niezłomnym należne im miejsce w historii Polski

Były minister obrony narodowej Antoni Macierewicz powiedział, że Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych nie może być pustym rytuałem.

Antoni Macierewicz mówił w PR24, że pamięć o żołnierzach podziemia antykomunistycznego obliguje nas do tego, by przywrócić wiedzę o prawdziwej historii Polski i budować naszą rzeczywistość zgodnie z przebiegiem wydarzeń oraz prawdą historyczną.

Zdaniem Macierewicza, nadal "żyjemy w zakłamanym świecie i jest wiele do zrobienia, jeśli chodzi o przywracanie do świadomości społecznej wiedzy o żołnierzach niezłomnych".

Polityk uważa, że "to bardzo dobrze, że do szkolnych programów wracają prawdziwa historia i informacje o Żołnierzach Wyklętych, a formacje Wojska Polskiego otrzymują nazwy na cześć bohaterów walki z komunizmem". "To będzie albo przyszłość narodu pamiętającego swoją prawdziwą historię, budującego rzeczywistość zgodnie z wartościami ludzi, którzy ocalili polską niepodległość, albo PRL-bis, albo kolejna wersja sowieckiego układu" - dodał.