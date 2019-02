Żydowska organizacja rozczarowana słowami Morawieckiego

Światowa Organizacja ds. Restytucji Mienia Żydowskiego (World Jewish Restitution Organization) wyraziła rozczarowanie słowami premiera Mateusza Morawieckiego, który stwierdził, iż kwestia restytucji mienia utraconego przez Żydów w Polsce w czasie II wojny światowej została "definitywnie załatwiona".

O konieczności zrekompensowania żydowskim właścicielom utraty mienia, straconego przez nich lub ich przodków na terytorium Polski w czasie II wojny światowej mówił w czasie szczytu bliskowschodniego w Warszawie sekretarz stanu USA Mike Pompeo.

Premier Mateusz Morawiecki w wywiadzie udzielonym PAP stwierdził jednak, że sprawa ta została już załatwiona.

"Kwestia restytucji (mienia) nie została załatwiona" - pisze jednak WJRO w swoim oświadczeniu.

Organizacja podkreśla, że Morawiecki "błędnie odwołuje się do pochodzącego z czasów komunizmu układu między Polską a USA odnoszącego się do tej kwestii". "Układ z 1960 roku odnosił się tylko do osób, które były obywatelami USA w momencie utraty własności w Polsce" - podkreśla WJRO.

"W związku z tym układ nie obejmuje większości ocalałych z Holokaustu w Polsce" - dodają przedstawiciele WJRO powołując się na stanowisko Departamentu Stanu USA.

"Polska jest jedynym krajem w UE, który nie przyjął ustaw regulujących restytucję lub rekompensatę za mienie odebrane przez nazistów lub znacjonalizowane przez komunistów" - zauważa WJRO.

Organizacja cytuje też wiceministra sprawiedliwości Patryka Jakiego, który w 2017 roku mówił, że wstydzi się, iż Polska nie przyjęła takich przepisów po 28 latach od upadku komunizmu (chodzi o ustawę reprywatyzacyjną).

"Wzywamy premiera Mateusza Morawieckiego i jego rząd, by wykorzystał możliwość do oddania sprawiedliwości tym, którzy stracili tak dużo" - takimi słowami kończy się oświadczenie WJRO.