Karczewski: PSL do Koalicji Europejskiej? Trzeba się zastanowić przed anihilacją

Polskie Stronnictwo Ludowe waha się czy przystąpić do Koalicji Europejskiej. Nie dziwię się, bo przed pewnym skonsumowaniem i anihilacją, trzeba się zastanowić - stwierdził marszałek Senatu Stanisław Karczewski.

W sobotę na swojej konwencji decyzję o dołączeniu przed wyborami do Parlamentu Europejskiego do tworzonej przez Platformę Obywatelską Koalicji Europejskiej podjął Sojusz Lewicy Demokratycznej. Wcześniej o zjednoczenie opozycji w ramach takiej Koalicji apelowali m.in. byli premierzy rządów SLD - Włodzimierz Cimoszewicz, Leszek Miller i Marek Belka.

Dzień później o dołączeniu do Koalicji Europejskiej poinformowali Zieloni. "Podjęliśmy decyzję, która zdecyduje o losach Zielonych na lata. Mamy nadzieję, że będzie udana" - stwierdził Maciej Józefowicz, rzecznik partii.

W poniedziałek dołączenie do Koalicji Europejskiej zadeklarowało też Teraz! Ryszarda Petru.

Stworzenie własnej lewicowej listy zapowiada partia Razem. Decyzji nie podjęło za to jeszcze Polskie Stronnictwo Ludowe.

"Polskie Stronnictwo Ludowe waha się czy przystąpić do Koalicji Europejskiej. Nie dziwię się, bo przed pewnym skonsumowaniem i anihilacją, trzeba się zastanowić" - skomentował na Twitterze marszałek Senatu Stanisław Karczewski w PiS.

W PSL już analizowane są „jedynki" i „dwójki" dla stronnictwa, które można uzyskać od PO: Jarosław Kalinowski ma uzyskać „jedynkę" na Mazowszu, a Adam Jarubas „dwójkę" w Kieleckiem, zaraz za Różą Thun - pisze w "Rzeczpospolitej" Zuzanna Dąbrowska. Co jeszcze uda się wytargować? Negocjacje w toku, a partnerów sporo: Włodzimierz Cimoszewicz z „jedynką" w Warszawie traktowany jest np. jako polityk SLD, choć – jak nieoficjalnie podkreślają ludzie z Sojuszu – już od dawna nic wspólnego z partią nie ma, a do Senatu poparła go PO.

