Zieloni dołączają do Koalicji Europejskiej

Marek Kossakowski, przewodniczący partii Zieloni poinformował, że jego ugrupowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego wystartuje w ramach tworzonej przez Platformę Obywatelską Koalicji Europejskiej

W sobotę na swojej konwencji decyzję o dołączeniu przed wyborami do Parlamentu Europejskiego do tworzonej przez Platformę Obywatelską Koalicji Europejskiej podjął Sojusz Lewicy Demokratycznej. Wcześniej o zjednoczenie opozycji w ramach takiej Koalicji apelowali m.in. byli premierzy rządów SLD - Włodzimierz Cimoszewicz, Leszek Miller i Marek Belka.

W niedzielę nad decyzją, jak wystartować w wyborach do PE, debatowała Rada Krajowa partii Zieloni. O podjętych wnioskach poinformował Marek Kossakowski, przewodniczący ugrupowania.

"Rada Krajowa Partii Zieloni zdecydowała, że w najbliższych wyborach wystartuje w szerokiej koalicji proeuropejskiej wspólnie z Platformą Obywatelską, Sojuszem Lewicy Demokratycznej, Polskim Stronnictwem Ludowym i Nowoczesną" - poinformował na Twitterze Kossakowski.

Rada Krajowa Partia @Zieloni zdecydowała, że w najbliższych wyborach wystartuje w szerokiej koalicji proeuropejskiej wspólnie z Platformą Obywatelską, Sojuszem Lewicy Demokratycznej, Polskim Stronnictwem Ludowym i Nowoczesną. — Marek Kossakowski (@KossakM) 17 lutego 2019

Wbrew temu, co napisał Kossakowski, Polskie Stronnictwo Ludowe nie podjęło jeszcze decyzji o dołączeniu do Koalicji.

W przypadku dostania się przez kandydatów Zielonych do PE, parlamentarzyści tej partii nie dołączą do Europejskiej Partii Ludowej (EPP), tylko do Grupy Zielonych. "Każda z partii Koalicji Europejskiej w PE idzie do swojej grupy" - poinformowali Zieloni.

"Podjęliśmy decyzję, która zdecyduje o losach Zielonych na lata. Mamy nadzieję, że będzie udana" - skomentował Maciej Józefowicz, rzecznik partii.

Podjęliśmy decyzję, która zdecyduje o losach Zielonych na lata. Mamy nadzieję, że będzie udana. https://t.co/hz4Xzl36HU — Maciej Józefowicz (@jozefowicz) 17 lutego 2019

W wyborach do europarlamentu w 2014 roku Zieloni uzyskali niecałe 22,5 tys. głosów, czyli 0,32 proc.

Zadowolenie z decyzji Zielonych wyraziła na Twitterze Barbara Nowacka. "Koalicja rośnie w siłę. Dobra wiadomość od Zielonych" - napisała.

Koalicja rośnie w siłę. Dobra wiadomość od @Zieloni :) https://t.co/eBEC0Hr6OD — Barbara Nowacka (@barbaraanowacka) 17 lutego 2019