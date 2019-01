Robert Gwiazdowski: Trzeba rozbić koalicję PO-PiS-u Fotorzepa/ Robert Gardziński

- Mam 12 książeczek programowych. Wszystko w odpowiedniej chwili wrzucimy na moją stronę. Od 30 lat opowiadam o moich pomysłach. Popieram JOW-y, chcę by więcej pieniędzy trafiało do samorządów, mam projekt powszechnego uwłaszczenia i chcę, by ministerstw było - tak o swoim programie i pomysłach mówił na spotkaniu ze zwolennikami Robert Gwiazdowski.