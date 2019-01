"Dla Gdańska warto zrobić wszystko". Jak zapamiętamy Pawła Adamowicza

W wieku 53 lat zmarł prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. Przez ponad 20 lat kierował swoim miastem. Jak zapamiętają go mieszkańcy Gdańska?

- W Gdańsku nie ma zgody na faszyzm, na działania wymierzone w demokrację. Tchórze z zielonymi flagami nie mieli odwagi zgłosić manifestacji pod szyldem swojej organizacji - mówił Adamowicz po marszu działaczy Obozu Narodowo-Radykalnego. Wydarzenie upamiętniało 84. rocznicę powstania organizacji.

- Moje działania są transparentne i nie mam nic do ukrycia przed opinią społeczną. Inną sprawą jest, że próbuje się stworzyć wokół mnie zły klimat - mówił przed ostatnimi wyborami prezydent Gdańska.



- Solidarność ma łączyć, a nie dzielić - komentował w 2017 roku decyzję Wojewody Pomorskiego Dariusza Drelicha o zablokowaniu Komitetowi Obrony Demokracji możliwości przeprowadzenia pokojowej demonstracji, której celem miało być upamiętnienie sierpnia 80.

- Łączy nas Gdańsk. Miasto tolerancyjne i otwarte na różnorodność - pisał przekazując świąteczne życzenia w 2017 roku.

Łączy nas Gdańsk¦miasto tolerancyjne i otwarte na różnorodność ?? pic.twitter.com/krWLE1jU0V — Paweł Adamowicz (@AdamowiczPawel) 18 grudnia 2017

- Kiedy idę ulicami Gdańska i widzę uśmiechniętych ludzi, tłumy turystów - nie tylko w sezonie letnim, kiedy czytam rankingi popularności Gdańska, ale też i czytam, że - według badań jednej z gazet ogólnopolskich - 92 procent gdańszczan ocenia życie w Gdańsku jako bardzo dobre i nie chcieliby się stąd wyprowadzić, a inne medium z kolei przytacza dane, że 70 procent gdańszczan ocenia bardzo dobrze bądź dobrze moją pracę, to jest to największa satysfakcja. I warto dla Gdańska wszystko zrobić. To nie przypadek, że mój komitet wyborczy nazwaliśmy "Wszystko dla Gdańska" - mówił w rozmowie z Polską Agencją Prasową.

Adamowicz popierał również organizowany w Gdańsk Marsz Równości. "Czasem człowiek zmienia poglądy. Moje, kiedyś bardzo konserwatywne, także się zmieniają, ale niezależnie, czy jesteśmy konserwatystami, czy liberałami, a może socjalistami, powinniśmy pamiętać o szacunku dla drugiego człowieka i prawie do wyrażania swoich poglądów i przekonań – nawet jeśli się z nimi nie zgadzamy. Moja obecność na tym marszu jest zgodna z moim chrześcijaństwem, moim katolicyzmem. Bo chrześcijaństwo łączy, nie dzieli. Miłość może tylko łączyć" - mówił w 2017 roku.

W tym samym roku miasto pracowało nad Modelem na rzecz Równego Traktowania. – Realizacja propozycji modelu w Gdańsku oznacza m.in. zadbanie o to, by np. osoba poruszająca się na wózku mogła uczestniczyć w każdym wydarzeniu, szybszą reakcję miasta na problem z pokonaniem krawężnika przez starszą osobę czy wsparcie psychologiczne dla młodego geja z myślami samobójczymi. Model na rzecz Równego Traktowania to również profesjonalne szkolenia dla pedagogów, którzy pracują z dziećmi imigrantów - mówił wówczas Adamowicz.

– Jestem dumy, że zarządzam miastem, które jest w stanie pomieścić wiele kultur, historii i połączyć je, zyskując nową jakość. Różnorodność jest siłą naszego miasta – kontynuował prezydent Gdańska.

- Ja Paweł Adamowicz jestem prezydentem wszystkich gdańszczanek i gdańszczan i chcę się odnosić z szacunkiem do wszystkich ludzi. Jeżeli słyszę w niedzielę przed kościołem św. Piotra i Pawła, jak młody człowiek, który za chwilę poszedł służyć do mszy, mówi do mnie: “W niedzielę to pan był z pedałami, a dziś pan jest w kościele?” to dowód, że moja obecność na Marszu Równości jest potrzebna. Musimy walczyć z uprzedzeniami, homofobią, która jest wśród - niestety - bardzo wielu katolików w Polsce - mówił w rozmowie z Radiem Gdańsk.