Giertych: Premierze, bolszewicy mogliby się od pana uczyć

"Bolszewicy nacjonalizowali mienie prywatne. Ale nawet oni proces uwłaszczenia nomenklatury na znacjonalizowanym majątku rozkładali na lata" - pisze na swoim profilu na Facebooku były wicepremier Roman Giertych.

"Od Pana bolszewicy powinni uczyć się radykalizmu w realizacji walki z kułakami i wspieraniu tych elementów w społeczeństwie, które najlepiej przystosowują się do nowej władzy" - pisze do Morawieckiego Giertych.

Giertych nawiązuje do spotkania, do jakiego doszło między premier Morawieckim a Zygmuntem Solorzem-Żakiem, na kilka dni ujawnienia przez "Gazetę Wyborczą" tzw. afery KNF. Do spotkania miało dojść 31 października.

"Przez trzy ostatnie lata z godnością pełniłem rolę doradcy i piewcy dobrej zmiany. Pouczałem, tłumaczyłem, radziłem i broniłem" - ironizuje były wicepremier w rządzie Jarosława Kaczyńskiego, który jednak dodaje, że teraz "stanął przed zadaniem, które mnie przerasta".

Następnie Giertych przedstawia kalendarium wydarzeń związanych z aferą KNF, poczynając od "wejścia w życie rozporządzenia premiera zdającego szósty największy bank w Polsce na łaskę i niełaskę KNF" w grudniu 2017 roku. Następnie - jak przypomina Giertych - w marcu 2018 roku dochodzi do rozmowy między byłym już szefem KNF Markiem Chrzanowskim, a właścicielem Getin Noble Banku i Idea Banku Leszkiem Czarneckim, w czasie którego szef KNF sugeruje Czarneckiemu zatrudnienie wskazanego przez siebie prawnika przy restrukturyzacji, która ma uchronić bank Czarneckiego przed przejęciem go przez inny, większy bank za złotówkę.

Następnie Giertych przypomina, że w lipcu 2018 roku "pan (Grzegorz) Kowalczyk (radca, którego zatrudnienie Chrzanowski sugerował Czarneckiemu - red.) zasila radę nadzorczą banku pana Solorza". "30.10.2018 pan Solorz składa wizytę u szefa KNF; 31.10.2018 pan premier rozmawia z p. Solorzem 'o obchodach 100 lecia Niepodległości'; 07.11.2018 składam rano zawiadomienie o korupcji w KNF; 07.11.2018 popołudniu pan Chrzanowski gwałtownie domaga się w piśmie do Sejmu przyspieszenia prac nad poprawką, która umożliwia małym bankom (np. bankowi p. Solorza) przejęcie banków Czarneckiego; (...) 09.11.2018 Sejm przegłosowuje prawo, które pozwala małym bankom (takim np. jak bank gdzie w RN jest pan Kowalczyk) przejmować z pomocą dofinansowania z BFG duże banki (takie jak Getin Noble Bank); 13.11 wszystko się wali, bo taśma rozmowy szefa KNF z opisanym planem Zdzisława zostaje opublikowana" - przedstawia kalendarium wydarzeń Giertych.

"Tego się nie da w żaden sposób wytłumaczyć" - podsumowuje Giertych, który zapowiada też "rychłe spotkanie" z premierem Morawieckim, podczas którego "wyjaśni mu resztę".