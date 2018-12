Strasburg: Polak zmarł po zamachu. Prezydent Duda wspomina

Prezydent Andrzej Duda złożył kondolencje w związku ze śmiercią Bartosza Niedzielskiego. Polak został postrzelony podczas zamachu w Strasburgu. Zmarł wczoraj w szpitalu.

Bartosz Niedzielski, który został ciężko ranny w ataku terrorystycznym 11 grudnia w Strasburgu, zmarł w niedzielę - poinformowała gazeta "Le Monde". To piąta ofiara śmiertelna zamachu.

Niedzielski został postrzelony w głowę, gdy stał obok baru Les Barons de Hélene. Przebywał tam razem z włoskim dziennikarzem Antonio Megalizzi, również ciężko ranionym przez terrorystę, który w wyniku poniesionych obrażeń zmarł w piątek. Obaj mężczyźni rzucili się na zamachowca Cherifa Chekatta, dzięki czemu drzwi do klubu mogły zostać zamknięte i udało się uniknąć znacznie większej liczby ofiar.

Polaka wspomina prezydent Andrzej Duda. "Pracował w PE i znałem Go z widzenia. Jestem wstrząśnięty. Nie zdawałem sobie sprawy, że to właśnie On został śmiertelnie ranny, chroniąc innych ludzi. Cześć Jego Pamięci!" - napisał.

Wczoraj w szpitalu w Strasburgu zmarł Bartosz Niedzielski. Piąta Ofiara śmiertelna zamachu z 11.12. Pracował w PE i znałem Go z widzenia. Jestem wstrząśnięty. Nie zdawałem sobie sprawy, że to właśnie On został śmiertelnie ranny chroniąc innych ludzi. Cześć Jego Pamięci! RiP — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) December 16, 2018

"Składamy najszczersze wyrazy współczucia dla najbliższej rodziny zmarłego. Łączymy się w bólu po stracie" - przekazało Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Swoje kondolencje przekazał również przewodniczący Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani. "Spoczywaj w pokoju. Walczymy z terroryzmem aż do zwycięstwa!" - napisał na Twitterze