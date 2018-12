Prezydent Chin: Partia prowadzi wszystkich

Prezydent Chin Xi Jinping wygłosił półtoragodzinne przemówienie w Wielkiej Hali Ludowej, siedzibie parlamentu Chińskiej Republiki Ludowej, w którym podkreślał, że Chiny "zbliżają się do centrum światowej sceny, stały się uznanym budowniczym pokoju na świecie, są państwem przyczyniającym się do globalnego rozwoju i obrońcą porządku międzynarodowego".

Jak pisze "The Guardian" w przemówieniu Xi przedstawił się jako wielki reformator i obrońca globalizacji.

Poniżej dalsza część artykułu

- Ubóstwo nie jest socjalizmem - mówił prezydent Chin cytując Denga Xiaopinga, reformatora chińskiego socjalizmu. - Musimy podążać za naszymi czasami. Takie są cele reform - dodał Xi Jinping.

Jak zauważa "The Guardian" Xi wygłosił przemówienie w czasie, w którym przywódcy Chin są krytykowani za spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego i konfrontację z USA. W trzecim kwartale 2018 roku gospodarka Chin rozwijała się najwolniej od czasu wielkiego kryzysu finansowego z 2008 roku.

Xi jest krytykowany za rosnącą kontrolę państwa nad gospodarką i utrudnianie działania firmom prywatnym. Krytycy zwracają również uwagę na mniejsze tempo realizacji inwestycji infrastrukturalnych w Chinach.

Prezydent Chin w swoim przemówieniu odnosił się do "wszystkich grup etnicznych", co może być odbierane jako reakcja na krytykę międzynarodowej opinii publicznej w związku z polityką Chin wobec muzułmanów, z których wielu ma trafiać do tzw. obozów reedukacyjnych.

Xi podkreślił też pełną kontrolę Komunistycznej Partii Chin nad krajem. - Niezależnie od tego, czy chodzi o partię, rząd, wojsko, zwykłych obywateli czy studentów, wschód, zachód, południe, północ lub środek, partia prowadzi wszystkich - mówił.